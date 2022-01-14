Джо Смит-младший победил Стива Джеффрарда. Как это было
Джо Смит – о бое с Джеффрардом: «Я сделаю все, чтобы сохранить свой титул»
Чемпион WBO с нетерпением ожидает предстоящего поединка
14 января 13:22
Джо Смит-младший / Фото - ringtv.comЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом дивизионе американец Джо Смит-младший (27-3, 21 KO) поделился ожиданиями от грядущего боя со своим соотечественником Стивом Джеффрардом (18-2, 12 KO).
Цитирует Смита-младшего boxing247.com.
«Я не могу дождаться, когда буду защищать свой титул перед зрителями со всего мира. Я очень счастлив, находиться здесь. Был момент, когда я сомневался, что проведу бой в намеченную дату. Я не могу ждать! Спасибо всем, благодаря кому этот поединок стал реален».
«С тех пор, как я стал чемпионом мира, единственное, что имеет значение для меня, так это то, что владею этим титулом. Поэтому я сделаю все, чтобы все так и осталось».
«Джеффрард всегда тренировался с лучшими. Я уверен, что во время нашего боя он выложиться на полную, и сделает все, чтобы в полной мере воспользоваться этим шансом, который чаще всего, выпадает только один раз в жизни».
Напомним, что Смит и Джеффрард проведут поединок 16 января на арене Turning Stone Resort & Casino в Вероне (штат Нью-Йорк), США.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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