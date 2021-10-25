Джон Фьюри объяснил, почему Джошуа ни в коем случае не может победить Усика

Джошуа и Усик / Фото: Matchroom

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу True Geordie Xtra рассказал, в связи с чем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) проиграл Александру Усику (19-0, 13 KO) в первом бою, и уступит в реванше:



Я лучше буду нокаутирован, но попытаюсь выиграть, чем проиграю по очкам, просто дотерпев до финального гонга. Я был уверен перед поединком, что у Усика нет шансов. Бывший крузер, намного меньше. У Энтони сила троих здоровяков и неплохой арсенал боксерских качеств. Но он ничего не использовал. А я скажу почему.

Его сердце и желание. Навыки и желание должны сложиться воедино. Если чего-то нет – забудьте.