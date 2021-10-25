Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO
Усику не дадут подраться за «абсолюта»? Есть причина, по которой украинец подерется с Фьюри после реванша с Джошуа
Бой с «Цыганским королем» уходит все дальше от Александра
18:58
Александр Усик / Фото: Business Insider
Промоутер супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен
сообщил о ближайших планах своего подопечного:
Мы ждем, когда WBO определятся с тем, что им делать с обязательным претендентом для Усика. Скорее всего, они позволят Усику провести еще один бой. Ведь они же были одними из тех, кто одобрил его реванш с Джошуа. Но победитель должен будет подраться с Джойсом.
Прямо же сейчас мы ожидаем, что они скажут. Когда мы будем точно знать, что и к чему, тогда будем решать, как нам поступать дальше.
Напомним, 36-летний Джойс в последний раз выходил на ринг летом нынешнего года, одержав досрочную победу над Карлосом Такамом.
Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO.
Комментарии 0