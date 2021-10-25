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Усику не дадут подраться за «абсолюта»? Есть причина, по которой украинец подерется с Фьюри после реванша с Джошуа

Бой с «Цыганским королем» уходит все дальше от Александра
Бокс Профессиональный бокс
18:58
Усику не дадут подраться за «абсолюта»? Есть причина, по которой украинец подерется с Фьюри после реванша с Джошуа
Александр Усик / Фото: Business Insider

Промоутер супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен сообщил о ближайших планах своего подопечного:

Мы ждем, когда WBO определятся с тем, что им делать с обязательным претендентом для Усика. Скорее всего, они позволят Усику провести еще один бой. Ведь они же были одними из тех, кто одобрил его реванш с Джошуа. Но победитель должен будет подраться с Джойсом.

Прямо же сейчас мы ожидаем, что они скажут. Когда мы будем точно знать, что и к чему, тогда будем решать, как нам поступать дальше.

Напомним, 36-летний Джойс в последний раз выходил на ринг летом нынешнего года, одержав досрочную победу над Карлосом Такамом.

Усик – из претендента в чемпионы, а Джошуа вне топ-3. Обновленный рейтинг WBO.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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