Джошуа: «Боксу необходим наш бой с Фьюри»
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) рассказал, что ему нужен бой с чемпионом WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO):
Нужен ли мне Тайсон Фьюри в моем резюме? Да, нужен. Дерись с хорошими бойцами – и они заставят тебя показать свой максимум. Боксу необходим наш бой с Фьюри. Тяжело проводить тренировочный лагерь. Очень трудно становиться лучше в боксе. Бой с Тайсоном Фьюри – большой вызов.
Я возьму на себя это давление, чтобы действительно стать лучше. Но этот бой нужен всем нам, он необходим мне. Погнали, давайте посмотрим, насколько я хорош. Давайте взглянем, как далеко я могу зайти в течение этого периода. Это будет хороший вызов в ментальном плане. Не из-за Фьюри, а потому что я вправду хочу хорошо выступить.
Когда я просыпаюсь утром уставшим, а мое тело разбито, я все равно иду и делаю свою работу. Все это ради большой награды, которую мне может дать только соперник вроде Фьюри.
Напомним, что AJ 25 сентября будет защищать пояса от посягательств с Александром Усиком (18-0, 13 KO), а «Цыганский король» 9 октября проведет третий поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).