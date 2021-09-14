Джошуа: «Боксу необходим наш бой с Фьюри»

Фьюри и Джошуа / Фото: boxingscene.com

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) рассказал, что ему нужен бой с чемпионом WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO):



Я возьму на себя это давление, чтобы действительно стать лучше. Но этот бой нужен всем нам, он необходим мне. Погнали, давайте посмотрим, насколько я хорош. Давайте взглянем, как далеко я могу зайти в течение этого периода. Это будет хороший вызов в ментальном плане. Не из-за Фьюри, а потому что я вправду хочу хорошо выступить.

Когда я просыпаюсь утром уставшим, а мое тело разбито, я все равно иду и делаю свою работу. Все это ради большой награды, которую мне может дать только соперник вроде Фьюри.