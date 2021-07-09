Супертяж, который завершил карьеру Поветкина, готов заменить Фьюри в бою с Уайлдером
Перенесли с запасом. Стала известна новая дата поединка Фьюри – Уайлдер 3
Место проведения трилогии останется прежним
08:58
Фьюри и Уайлдер / Фото - ghanatalksradioТрилогия чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) ныне предварительно запланирована на 9 октября. Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Майкл Коппинджер.
«Планируемая дата боя Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3 – 9 октября. Перенос поединка на осень, видимо, означает, что ESPN и FOX будут активно продвигать студенческий футбол по субботам и НФЛ по воскресеньям. Трилогия в супертяжелом весе по-прежнему должна состояться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Кроме того, ослабление ковидных ограничений будет означать, что бой смогут посетить британские фанаты, без пения которых поединок будет не тем».
Напомним, третий бой между Фьюри и Уайлдером изначально был запланирован на 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако накануне стало известно, что «Цыганский король» сдал положительный тест на коронавирус.
Комментарии 0