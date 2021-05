Джошуа – Фьюри: «Зачем объявлять миру, что мы проводим бой, если был суд с Уайлдером?»

Энтони Джошуа / фото - Twitter

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) оставил послание в своем Twitter Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО). Британец пригрозил «Цыганскому Королю» и заявил, что не понял его дейтсвий.

If there was an arbitration going on, why announce to the world we are fighting! The fight was signed! UNDISPUTED



Bare knuckle? You’re a good kid, don’t play with me Luke!



I’ll slap your bald head & you’ll do nothing! Waste man. https://t.co/d9PLjAesj6