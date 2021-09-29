Джошуа – о поражении Усику: «Если бы я не дрался с лучшими, то не смог бы стать лучше»

AJ готов сделать необходимые выводы и показать более качественный бокс

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Британский экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в интервью YouTube-каналу FightHype.com признался, что не считает поражение украинцу Александру Усику (19-0-0, 13 KO) событием исключительно трагичным для себя.

По словам AJ, он готов сделать необходимые выводы и показать более качественный бокс.

«Мне нужно оставаться прилежным учеником. И находить позитивные стороны. Да, я проиграл, но это был ценный урок. Сейчас же я должен вернуться в зал и стать лучше. Бокс жесток. Поединки с хорошими бойцами не бывают простыми. Но мне это нравится, и я планирую подняться на следующий уровень. Если бы я не дрался с лучшими, у меня не было бы возможности это сделать».

Эдди Хирн назвал сроки реванша Энтони Джошуа с Александром Усиком.