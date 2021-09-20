Усик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
Джошуа подшутил над Усиком: «Все, что ты умеешь, это жонглировать»
Британец сохраняет позитивный настрой накануне мегафайта с украинцем
21:15
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Чемпион WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сохраняет позитивный настрой, несмотря на приближающийся мегафайт с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
AJ подшутил в социальных сетях над соперником, любящим жонглировать на камеру.
«Все, что ты умеешь делать, это…».
Энтони Джошуа рассказал о подготовке к бою против украинца Александра Усика.