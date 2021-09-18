Джошуа: «Хотел бы, чтобы поединок с Усиком был уже завтра»

Британец рассказал о тяжелой подготовке к бою против украинца

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Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о подготовке к бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова британца приводит DAILY MAIL.

«Я так устал, накопилось и впрямь много усталости. Я через многое прошел, готовясь к этому поединку. И впереди еще немало. Но в такие моменты говоришь себе: «Давай, все почти готово, просто продолжай. Бой не за горами». Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всем теле, все эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.