Мощь против интеллекта. Огненный промо-ролик к мегафайту Джошуа – Усик
Джошуа похвалил Джейка Пола
Британец отметил неплохой уровень бокса блогера
13 сентября 14:00
Энтони Джошуа / Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV поделился мнением о выступлениях блогера Джейка Пола (4-0, 3 KO):
Он показывает отличный бокс. Учитывая отсутствие опыта в любителях, он неплохо пытается.
Он углубляется и знает намного больше, чем многие бойцы. Он подвергает себя давлению, но все равно делает это. Удачи ему.
Напомним, что 25 сентября Джошуа проведет поединок с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.