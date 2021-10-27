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Джошуа: «Порой Хирн рассказывает что-то обо мне, интерпретируя это по-своему»
Британец признался, что хотел бы самолично рассказать о ситуации, сложившейся на данном этапе его карьеры
19:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, звездный британец Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в интервью YouTube-каналу IFL TV, признался, что хотел бы самолично рассказать о ситуации, сложившейся на данном этапе его карьеры.
«Каждый раз, когда люди видят меня, то тычут мне в лицо микрофонами и камерами, поэтому у меня в команде есть ребята, которые говорят за меня. И у них довольно удобная позиция.
Когда у вас спрашивают мою реакцию на что-то, то это не всегда оказывается правдой, однако люди поверят, поскольку вы имеете прямую связь со мной. Но теперь я должен взять слово.
Да, Эдди Хирн говорит за меня, но он не находится рядом со мной на подготовке. Порой он говорит какие-то вещи, но у него не было полного доступа, поэтому он интерпретирует их со своей позиции».
Энтони Джошуа прокомментировал недавние слухи о смене тренера.