Джошуа: «Порой Хирн рассказывает что-то обо мне, интерпретируя это по-своему»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, звездный британец Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в интервью YouTube-каналу IFL TV, признался, что хотел бы самолично рассказать о ситуации, сложившейся на данном этапе его карьеры.

Когда у вас спрашивают мою реакцию на что-то, то это не всегда оказывается правдой, однако люди поверят, поскольку вы имеете прямую связь со мной. Но теперь я должен взять слово.

Да, Эдди Хирн говорит за меня, но он не находится рядом со мной на подготовке. Порой он говорит какие-то вещи, но у него не было полного доступа, поэтому он интерпретирует их со своей позиции».