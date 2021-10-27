«Думаю, мне нужны новые знания». Джошуа прокомментировал слухи о смене тренера

Экс-чемпион может готовиться к реваншу с Усиком под руководством нового наставника

Энтони Джошуа / фото - RingSide

Экс-чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) наконец-то прокомментировал недавние слухи об увольнении Роба Маккрэкена с поста своего тренера британца после поражения AJ в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

В интервью YouTube каналу iFL TV Джошуа заявил, что не собирается прекращать сотрудничество со своим наставником, но не исключает того факта, что Маккрэкен сам откажется готовить его к реваншу.

«Я уже заявил Робу, что хочу продолжить наше сотрудничество, но хочу подключить и новых топовых специалистов. Он пока что не дал ответа. Он вполне может сказать: «Знаешь, чемп. Мне такой вариант не подходит. Поэтому в ближайшие 6 месяцев делай что знаешь, а потом приходи ко мне обратно». Мы взрослые люди. И мы общаемся как взрослые люди. Я понимаю, что на кону моя жизнь, мое здоровье. Говоря о моем американском турне, думаю, мне нужны новые знания. Тот же Роберт Гарсия тренировал 13-14 чемпионов мира. Я говорю о тренерах, у которых были целые поколения чемпионов. Верджил Хантер тренировал Андре Уорда, феноменального бойца. Я хочу тренироваться не в одиночестве, а в окружении других бойцов. Тот же Эдди Рейносо. Мне нравится его слоган «Нет жизни без бокса». Его подопечный Канело Альварес, вне сомнений, великий боец. Я смотрел, как он проходит 12-раундовые спарринги. Я общался с ним, задавал вопросы. Тот же Ронни Шилдс. Считаю, это великий афро-американский тренер, который в разное время работал с величайшими боксерами».

Напомним, Джошуа согласился принять помощь Фьюри при подготовке ко второму бою с Усиком.