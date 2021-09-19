Джошуа: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы подраться с Тайсоном Фьюри»
Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью Daily Mail дал обещание фанатам во что бы то ни стало добиться поединка против обладателя титула WBC в этой же весовой категории соотечественника Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
«Мы должны были подраться уже к этому моменту, но сейчас сидим здесь и обсуждаем, что этого до сих пор не произошло. Но это обязательно случится. Мне известно, что люди говорят насчет боксерской политики, однако я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы до конца карьеры подраться с Тайсоном Фьюри. Мы уже видели такое с Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, но то был суперзвездный бой.
Тогда как мы с Фьюри с улиц, два воина, два бойца, которые прошли через одну и ту же систему любительского бокса Великобритании, завоевав мир, подобно буре. Мы обязательно проведем наш поединок в Британии.
Не беспокойтесь насчет возраста, боксерской политики, или американского доллара. Это британское противостояние, которое пройдет на «Уэмбли», на арене «Тоттенхэма», О2, или в Йорк-холле. Я меньше всего смотрю на этот бой, как на мегафайт, и больше вижу в нас тех парней, которые когда-то давно впервые встретились в одном из боксерских клубов Лондона. Мне кажется, это больше местечковое противостояние».
Энтони Джошуа уверен в своей победе в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.