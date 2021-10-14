Красюк рассказал о гонорарах Усика и Джошуа в реванше
«Джошуа следовало растерзать Усика». Дядя Мейвезера указал на ошибки AJ в бою с украинцем
Джефф Мейвезер дал пару советов британцу на реванш с Александром
10:59
Энтони Джошуа / фото - Getty Images
Джефф Мейвезер, известный американский тренер и дядя легендарного Флойда Мейвезера, поделился своими впечатлениями от последнего боя Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), в котором британец проиграл все свои чемпионские пояса Александру Усику (19-0, 13 КО).
В интервью YouTube каналу The Mayweather Channel специалист указал на главные ошибки AJ в поединке, а также дал ему пару советов на предстоящий реванш.
«Джошуа просто проиграл более мелкому парню. Когда Эй Джей дрался с Энди Руисом, он внес отличные коррективы, но затем попытался перебоксировать боксера. Ему стоило драться с позиции большого парня. Джошуа следовало растерзать Усика, просто пойти на него и бить его. Если в реванше он реализует свои габариты – он вернет пояса».
Напомним, ранее Джефф Мейвезер сравнил Ломаченко и Хэйни.
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