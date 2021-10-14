Мейвезер считает, что Хэйни способен победить Ломаченко

Дядя легендарного бойца – об украинском легковесе

Джефф Мейвезер / фото - Pinterest

Джефф Мейвезер, известный американский тренер и дядя легендарного Флойда Мейвезера, высказался в адрес украинского экс-чемпиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), сравнив его с чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО).

В интервью YouTube каналу The Mayweather Channel специалист оценил шансы украинца в потенциальном бою с Хэйни, а также дал прогноз на возможный реванш Василия с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

«Это хороший бой. Я не знаю. Я слегка склоняюсь в сторону Хэйни. Он крупнее и мог бы создать Ломаченко такие же проблемы, как и Теофимо. Если говорить о шансах Василия в реванше с Лопесом, то, я думаю, Теофимо победил бы в реванше».

Напомним, Ломаченко пока не подписал контракт на бой с Комми.