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Мейвезер считает, что Хэйни способен победить Ломаченко

Дядя легендарного бойца – об украинском легковесе
Бокс Профессиональный бокс
10:35
Мейвезер считает, что Хэйни способен победить Ломаченко
Джефф Мейвезер / фото - Pinterest

Джефф Мейвезер, известный американский тренер и дядя легендарного Флойда Мейвезера, высказался в адрес украинского экс-чемпиона Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), сравнив его с чемпионом WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО).

В интервью YouTube каналу The Mayweather Channel специалист оценил шансы украинца в потенциальном бою с Хэйни, а также дал прогноз на возможный реванш Василия с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

«Это хороший бой. Я не знаю. Я слегка склоняюсь в сторону Хэйни. Он крупнее и мог бы создать Ломаченко такие же проблемы, как и Теофимо.

Если говорить о шансах Василия в реванше с Лопесом, то, я думаю, Теофимо победил бы в реванше».

Напомним, Ломаченко пока не подписал контракт на бой с Комми.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джефф Мейвезер Девин Хэйни

Комментарии 1

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14 октября 2021г. 12:40
Знаете ли, тут не хочется писать мат, но придется ради таких гондонов как членов семьи Мейвезеров. Ну какого х.я он говорить что Хейн сильнее Ломаченко. У ебанутой боксерской семьи Мейвезоров нет покоя ситех пор как   Лома стал звездой в легком весе. Они боятся  что мир бокса могут признать Васю лучшим боксером. И на самом деле так и есть, и поэтому когда Вася становится чемпионом, то Мейвезеры с ума сходят и пиздят всякое дерьмо.
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