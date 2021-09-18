Уорд спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Джошуа: «Усик – богобоязненный и очень религиозный человек из рода великих чемпионов, таких как братья Кличко и Ломаченко»
Титулованный британец высказался о своем предстоящем сопернике
18 сентября 18:22
Энтони Джошуа / Фото - skysportsЧемпион мира мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился мнением об украинском претенденте на титул Александре Усике (18-0, 13 KO).
Цитирует британца dailymail.co.uk.
«Впервые мы с Усиком встретились в Саудовской Аравии в 2019 году после матча-реванша с Энди Руисом. Это было 8 декабря – на следующий день после того, как я победил Руиса. Наши отели были расположен напротив друг друга. Утром я шел к своей гостинице, а Усик шел к своей. Я окликнул его. Мы тогда особо не болтали. С точки зрения таланта мне нравится вызов этого парня, потому что он хорошо со всем справляется. Усик – богобоязненный и очень религиозный человек из рода великих чемпионов, таких как Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко. Он прилагает усилия и добивается результатов. Усик страстен и предан своему делу, что делает его уверенным в себе человеком. Ему нравится смеяться и получать удовольствие от своей работы. Я видел многих сумасшедших, но он не такой. Он просто веселый. Ему весело, потому что он знает, что делает».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.