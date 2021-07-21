Джошуа: «Усик такой же опасный, как и Фьюри»

Энтони Джошуа / фото - Sky Sports

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился ожиданиями от поединка против Александра Усика (18-0, 13 КО). Британец заявил, что будет без недооценки готовится к сопернику из Украины и не планирует загадывать наперед. Слова Джошуа приводит Sky Sports.

Я бы с удовольствием боксировал за звание абсолютного чемпиона. Это должен был быть большой бой, которого ждали фанаты. Но теперь я должен двигаться дальше, а не жить прошлым.

На данный момент, самая важная битва для меня, это против Усика, но всегда должна быть цель, к которой вы стремитесь. Я должен быть последовательным и готовым к любому испытанию. Никто не знает, что нас ждет в будущем. Также никто не знает, кто станет моим соперником после боя с Усиком. Возможно, это будет Фьюри, Уайлдер, Уайт, Руис или Ортис.

Я просто должен идти в ногу со временем и одинаково хорошо быть готовым к каждому бою, но при этом иметь долгосрочный план. Речь идет о титулах, а не о конкретном человеке. Мне без разницы, кто будет моим соперником, я просто хочу бороться за мое наследие».