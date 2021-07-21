Такам: «Джошуа поймает Усика одним-двумя ударами и это будет конец поединка»
Джойс подерется с победителем боя Усик – Джошуа
Британец – претендент на пояс WBO
21 июля 08:58
Джо Джойс / фото - Evening Standart
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) станет обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации. Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил в своем Twitter, что британец подерется на стадионе «Арсенала» против победителя пары Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Было подтверждено, что бой Джошуа и Усика состоится официально. Джо Джойс станет первым претендентом на победу. Он хочет драться на стадионе «Эмирэйтс».
24 июля Джойс проведет бой против француза Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО).
Недавно совет Усику на предстоящий поединок дал его соотечественник Олег Малиновский.