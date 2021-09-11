Задумчивый Усик размышляет о тактике на бой с Джошуа
Джошуа: «Владимир Кличко для меня он боец высочайшего уровня, а Усик, возможно, идет вторым»
Титулованный британец отдал честь легендарному экс-чемпиону мира
08:27
Энтони Джошуа / Фото - usatodayЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV не считает обязательного претендента на титул WBO украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) самым тяжелым оппонентом в своей профессиональной карьере.
По мнению британца, этот статус принадлежит экс-лидеру хэвивейта Владимиру Кличко, которого он в 2017 году победил техническим нокаутом в 11-м раунде.
«По моему мнению, на бумаге моим самым сложным соперником был Владимир Кличко. У них с Усиком разные стили, разные стойки. Это совершенно разные стили, но я считаю, что на бумаге Кличко 10 лет правил супертяжелым весом в качестве чемпиона, доминировал в дивизионе, провел больше 60 боев, прошел через несколько поколений. Кличко доминировал на протяжении длительного периода времени, проделал отличную работу. Так что для меня он боец высочайшего уровня, а Усик, возможно, идет вторым».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.