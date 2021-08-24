Джошуа: «Мы заполучили очень хороших спарринг-партнеров»
Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта
Британец поделился эпичным фото на стадионе «Тоттенхэма»
14:10
Энтони Джошуа / Фото: twitter.com/anthonyjoshua
Обладатель поясов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) чуть более чем за месяц до поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO) предстал на месте грядущего титульного боя.
В своем Twitter британец опубликовал эпичное фото на стадионе в Лондоне, процитировав отрывок 26 стиха 16 главы Евангелия от Матфея:
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul pic.twitter.com/bQIPqHYSp0— Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 23, 2021
Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа.
Комментарии 0