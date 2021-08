Джошуа за месяц до поединка уже ждет Усика на месте мегафайта

Энтони Джошуа / Фото: twitter.com/anthonyjoshua

Обладатель поясов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) чуть более чем за месяц до поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO) предстал на месте грядущего титульного боя.



В своем Twitter британец опубликовал эпичное фото на стадионе в Лондоне, процитировав отрывок 26 стиха 16 главы Евангелия от Матфея:

For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul pic.twitter.com/bQIPqHYSp0