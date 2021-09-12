«2 недели». В промоутерской организации братьев Кличко напомнили о приближении мегафайта супертяжей Усик – Джошуа
Джошуа: «Жду поединка с Фьюри. Но и с Усиком будет большой бой»
Британец сказал несколько комплиментов в адрес украинца
12 сентября 15:00
Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports
Обладатель поясов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) рассказал о важности боя с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO):
В ожидании боя с Тайсоном Фьюри мы поступили правильно. Мы устроили другой отличный бой против еще одного великолепного соперника. Это еще один большой вызов, и украинские фанаты Усика массово соберутся на замечательном стадионе среди 50-60 тысяч британцев. Все это круто! Пусть я дерусь не с Фьюри, но это еще один большой поединок, вызывающий интерес аудитории.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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