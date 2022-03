Джойс: «Что произошло с Джошуа? Я думал, что он хотел зарубиться»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) намекнул, что бывший объединенный чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не захотел с ним драться.

What happened to @anthonyjoshua I thought he wanted the smoke?

I guess I will have to bash up whoever’s next on the list!#THEJUGGERNAUT