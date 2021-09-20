Джойс назвал сроки следующего поединка

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 2
Сегодня 5
Завтра 4
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Челси 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ницца - Монако 2:2 Окончен
18:00 Марсель - Ренн 2:0 Окончен
21:45 ПСЖ - Лион 2:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 4:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Венеция - Специя 1:2 Окончен
19:00 Лацио - Кальяри 2:2 Окончен
21:45 Ювентус - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:00 Мальорка - Вильярреал 0:0 Окончен
17:15 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Валенсия - Реал 1:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Подолье - Кремень 4:1 Окончен
15:30 Агробизнес - Олимпик 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Ворскла - Минай 2:0 Окончен
19:30 Заря - Черноморец 3:0 Окончен
19:30 ФК Львов - Металлист-1925 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Краматорск - Кременчуг 2:5 Окончен
17:00 Днепр - Рулав Одд 0:5 Окончен
Хоккей (2 события из 5) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Идёт
19:30 Мариуполь - Сокол 0:0 Идёт
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Идёт
19:30 Мариуполь - Сокол 0:0 Идёт
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд -:- Запланирован

Джойс назвал сроки следующего поединка

Британец испытывает проблемы с поиском соперника
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Джойс назвал сроки следующего поединка
Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский претендент на титул в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) сообщил в интервью YouTube-каналу IFL TV, что рассчитывает подраться до конца года, несмотря на то, что поиски соперника для выступления на родине пока проходят не слишком гладко.

«Я продолжаю тренироваться и дожидаться своего часа. Думаю, я выступлю до конца года. Поэтому сейчас все мои мысли крутятся вокруг зала и подготовки к предстоящему чемпионскому бою.

На этой неделе состоится бой Джошуа и Усика, и я надеюсь, что поприсутствую в рингсайде, чтобы вызвать победителя».

Джо Джойс подтвердил готовность провести бой с Джозефом Паркером (29-2, 21 КО).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джо Джойс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джойс: «У Усика хорошие шансы в бою с Джошуа»
Джойс: «У Усика хорошие шансы в бою с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 14:50
Промоутер: «У Джойса отличные шансы подраться с победителем боя Джошуа – Усик»
Промоутер: «У Джойса отличные шансы подраться с победителем боя Джошуа – Усик»
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 07:56
Джойс считает, что Джошуа может выбрать стиль Кличко в бою против Усика
Джойс считает, что Джошуа может выбрать стиль Кличко в бою против Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 сентября 12:12
Джойс подтвердил готовность провести бой с Паркером
Джойс подтвердил готовность провести бой с Паркером
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 09:55
Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»
Йока: «Джойс, давай драться! Усику и Джошуа не до тебя»
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 09:56
Менеджер Джойса: «Если появится возможность, с радостью примем бой с Паркером»
Менеджер Джойса: «Если появится возможность, с радостью примем бой с Паркером»
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:40

Новости: Бокс

Беринчику хотели организовать бой с экс-соперником Ломаченко в андеркарде поединка Усик – Джошуа
Беринчику хотели организовать бой с экс-соперником Ломаченко в андеркарде поединка Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
19:58
Джойс назвал сроки следующего поединка
Джойс назвал сроки следующего поединка
Профессиональный бокс
19:55
Владимир Кличко: «Для многих Андрей Шевченко символ, очень значимая фигура, а для меня он просто друг»
Владимир Кличко: «Для многих Андрей Шевченко символ, очень значимая фигура, а для меня он просто друг»
Профессиональный бокс
19:36
Пакьяо неофициально сообщил о завершении карьеры
Пакьяо неофициально сообщил о завершении карьеры
Профессиональный бокс
19:20
Владимир Кличко признался, что хотел быть ЛОРом, а не боксером
Владимир Кличко признался, что хотел быть ЛОРом, а не боксером
Профессиональный бокс
18:45
Арум: «Портер на текущий момент лучший соперник для Кроуфорда»
Арум: «Портер на текущий момент лучший соперник для Кроуфорда»
Профессиональный бокс
17:53
Усик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
Тема дня
Усик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом
Профессиональный бокс
15:47
Усик со своей командой отправился в Лондон на поединок с Джошуа
Усик со своей командой отправился в Лондон на поединок с Джошуа
Профессиональный бокс
14:55
Паркер: «Я думаю, что Усик доставит Джошуа проблем»
Паркер: «Я думаю, что Усик доставит Джошуа проблем»
Профессиональный бокс
13:26
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
22
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
40
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
«Энтони, ты суперзвезда». Усик дал понять, что Джошуа проиграет
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 09:12
22
Все новости