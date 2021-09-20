Джойс назвал сроки следующего поединка

Британец испытывает проблемы с поиском соперника

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Британский претендент на титул в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) сообщил в интервью YouTube-каналу IFL TV, что рассчитывает подраться до конца года, несмотря на то, что поиски соперника для выступления на родине пока проходят не слишком гладко.

«Я продолжаю тренироваться и дожидаться своего часа. Думаю, я выступлю до конца года. Поэтому сейчас все мои мысли крутятся вокруг зала и подготовки к предстоящему чемпионскому бою. На этой неделе состоится бой Джошуа и Усика, и я надеюсь, что поприсутствую в рингсайде, чтобы вызвать победителя».

Джо Джойс подтвердил готовность провести бой с Джозефом Паркером (29-2, 21 КО).