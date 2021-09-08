Менеджер Джойса: «Чем дольше продлится бой Джошуа с Усиком, тем более выгодно все будет для Александра»
Джойс подтвердил готовность провести бой с Паркером
Британец отреагировал на заявление Хиггинса
09:55
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Недавно менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), Дэвид Хиггинс сообщил, что его подопечный хочет провести поединок с непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО).
Джойс отреагировал на слова менеджера, заявив о своей готовности разделить ринг с Паркером.
«Эй, Джозеф Паркер, что происходит? Давай танцевать, братан! Первый номер рейтинга против второго».
Yo what’s happening @joeboxerparker, let’s dance bro! Number 1 Vs Number 2?#THEJUGGERNAUT pic.twitter.com/ZJ0eNfiLdP— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) September 7, 2021
Менеджер Джо Джойса сообщил, что его подопечный заинтересован в поединке с Джозефом Паркером.