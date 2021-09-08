Джойс подтвердил готовность провести бой с Паркером

Британец отреагировал на заявление Хиггинса

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Недавно менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (29-2, 21 КО), Дэвид Хиггинс сообщил, что его подопечный хочет провести поединок с непобежденным британцем Джо Джойсом (13-0, 12 КО).

Джойс отреагировал на слова менеджера, заявив о своей готовности разделить ринг с Паркером.

«Эй, Джозеф Паркер, что происходит? Давай танцевать, братан! Первый номер рейтинга против второго».

Менеджер Джо Джойса сообщил, что его подопечный заинтересован в поединке с Джозефом Паркером.