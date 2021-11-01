«Джошуа притащит тяжелую артиллерию». Джойс поделился мнением о реванше Усика с Энтони
Джойс – о трилогии Фьюри – Уайлдер: «Я считаю, что Деонтей стал лучше»
Британский супертяжеловес отметил профессиональный рост экс-чемпиона мира
09:52
Джо Джойс / Фото - TwitterНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что его не удивил нокаут от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).
«Если честно, поединок прошел так, как я и ожидал. Я думал, что Уайлдер покажет что-то новое, потому что он тренировался с Маликом Скоттом. Он работал над ударами по корпусу и другими моментами. Я считаю, что Уайлдер стал лучше. Ты можешь значительно улучшить свои навыки, но навыки Тайсона Фьюри уже находятся на высоком уровне. Так что все сложилось так, как я и предполагал. Правда, я думал, что это будет восьмой раунд, но все закончилось в десятом (на самом деле в 11-м, – прим.). Так что я бы потерял деньги, если бы сделал ставку на конкретный раунд».
Напомним, Джойс также отреагировал на слова Боба Арума о том, что он может стать следующим соперником Фьюри.
Накануне Джойс заявил, что до титульного поединка с победителем боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) он хочет провести поединок.