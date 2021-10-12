Джойс – о потенциальном бое Усик – Фьюри: «Я никого не сбрасываю со счетов»
Джойс отреагировал на победу Фьюри в поединке с Уайлдером: «Это лучший бой года»
Британец прокомментировал победу соотечественника в мегафайте с американцем
12:10
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал победу чемпиона WBC и соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Это был отличный бой. Сегодня я его снова пересмотрел. Фьюри показал доминирующее выступление. Я считаю, что Уайлдер хорошо начал, отлично работал джебом по корпусу и так далее. Можно сказать, что он показывал то, чему научился у Малика Скотта.
Но мне кажется, что Фьюри – боксер другого класса. Он укрепил свой стиль. Фьюри знает, как использовать этот своего рода сколький стиль, но в то же время у него есть режим, когда он идет вперед и просто сносит соперника. В тот вечер Фьюри делал именно это, и я опять пересмотрю этот поединок, потому что он получился великолепным. Я соглашусь, что это лучший бой года».
Джо Джойс уверен, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика (19-0, 13 KO), если они проведут бой.