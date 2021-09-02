Паркер готов подраться против Джойса
Менеджер Джойса: «Если появится возможность, с радостью примем бой с Паркером»
Сэм Джонс заявил, что его клиент заинтересован только в больших поединках
2 сентября 11:40
Фото: Quensberry Promotions
Сэм Джонс, менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 КО), рассказал в каких боях заинтересован его клиент. Слова Джонса приводит Sky Sports:
«Никто не будет рад драться с Джо, но, к сожалению для них, он занимает первое место (в рейтинге WBO – прим.), так что кому-то придется сразиться с ним.
Бой с Паркером был бы отличным. Если появится возможность, мы сразу же примем его предложение. Энди Руис, Луис Ортис – бои с ними возможны.
Джо – вызов для любого из них. Мы ясно дали понять, что хотим только большие бои».
Напомним, Паркер также заинтересован в бою против Джойса.
Ранее Джонс сделал прогноз на поединок Александра Усика против Энтони Джошуа.