Менеджер Джойса: «Если появится возможность, с радостью примем бой с Паркером»

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Сэм Джонс, менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 КО), рассказал в каких боях заинтересован его клиент. Слова Джонса приводит Sky Sports:

Бой с Паркером был бы отличным. Если появится возможность, мы сразу же примем его предложение. Энди Руис, Луис Ортис – бои с ними возможны.

Джо – вызов для любого из них. Мы ясно дали понять, что хотим только большие бои».