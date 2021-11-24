Джо Джойс в феврале готов подраться с Фьюри
Джойс: «Тайсон Фьюри – это большое испытание»
Британец надеется стать следующим соперником «Цыганского Короля»
24 ноября 22:25
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью talkSport признался, что надеется стать следующим соперником действующего чемпиона мира, соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), который собирается выйти в ринг в феврале-марте 2022 года.
«Трудный, очень трудный бой. Тайсон Фьюри большой мастер. Он высокий, большой, сильный парень. У него солидный размах рук, он может менять стойки, пробивать из любого положения. Его мастерство, его психика реально хороши. Это будет большое испытание. Но давайте не будем загадывать. Посмотрим.
Думаю, наши команды легко смогут сделать бой. Мы должны это сделать, и я этого хочу. Не знаю насчет февраля, но буду держать себя в полной готовности».
Джо Джойс поделился мнением о возможном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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