Джойс: «Я ждал, что Джошуа донесет мощный удар»
Джойс: «Требую от МОК наградить меня золотой медалью Рио-2016»
Британец высказался против коррупции в боксе
2 октября 15:43
Джо Джойс / Фото - standard.co.ukНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) высказался относительно результатов независимого расследования боксерского олимпийского турнира на Играх в Рио-2016.
Цитирует Джойса Sky Sports.
«После того, как я узнал о системе коррупции в AIBA, а Макларен подтвердил, что результат моего боя с Йокой – в числе тех, которые были сфабрикованы, я требую от МОК наградить меня золотой медалью Рио-2016. Мы с командой подробно изучаем отчет и ждем решения AIBA и МОК. Коррупция не должна победить».
Фиаско Джойса от Тони Йоки в финале супертяжелого веса – один из поединков, который находится под подозрением.
Накануне стало известно, что речь идет о десяти подозрительных боях на Играх в Рио.
Ранее Джойс прокомментировал поражение своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в бою против Александра Усика (19-0-0, 13 KO).