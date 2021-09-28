Джойс: «Я ждал, что Джошуа донесет мощный удар»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV признался, что ожидал, что его соотечественник Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) сумеет хотя бы раз плотно попасть по украинцу Александру Усику (19-0-0, 13 KO) по время их поединка.

Я считаю, что поединок начался хорошо, сразу же пошли действия. Джошуа пытался настроить джеб, найти свою дистанцию. Естественно, он имел дело со сложным и хитрым левшой. Усик качал головой и двигался на ногах, усложняя задачу для Джошуа. Порой он даже использовал джеб. Уходил в сторону и выбрасывал джеб. Он вышел туда с отличными техническими навыками.

Я ждал, что Джошуа донесет мощный удар, особенно в последних двух раундах. Но это был хороший бой для просмотра. Возможно, они снова подерутся. Посмотрим, каким будет исход второго поединка».