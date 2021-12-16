Джозеф Паркер – Дерек Чисора. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua





Дерек Чисора и Джозеф Паркер / Фото: matchroom

18 декабря в Манчестере состоится реванш между экс-чемпионом мира, новозеландцем Джозефом Паркером (29-2, 21 KO) и опытным британцем Дереком Чисорой (32-11, 23 KO).



В мае Паркер и Чисора провели поединок все в том же Манчестере. Судьи отдали победу Джозефу, но их решение было очень спорное, из-за чего боксерам пришлось провести реванш.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.