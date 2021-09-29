Красюк: «Если Джошуа снова попытается перебоксировать Усика, то будет катастрофа»
«Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа». Де Ла Хойя словесно мстит Хирну за то, что тот увел у него Альвареса
Оскар из-за Эдди ранее остался без большей части доходов от бокса
29 сентября 12:59
Оскар де ла Хойя / Фото: NBC News
Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя обвинил глава Matchroom Boxing Эдди Хирна в разрушении карьеры Энтони Джошуа
(24-2, 22 КО).
«Я скажу одно: бой Джошуа – Усик никто не видел в США, ведь его устраивал этот промоутер, у которого нет представления, что делать в США? Его фамилия Хирн?
Да, Томас Хирнс, оставайся в Великобритании и продвигай свои бои. Ты не ведаешь, что делаешь в США. DAZN правильно поступает, оставаясь с Golden Boy. Этому парню, черт побери, следует заниматься промоутерской деятельностью в Великобритании. Держись подальше от США. Он не знает, как продвигать бои, и показал это. Усик завоевал титул чемпиона мира, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа».
Напомним, ранее украинский промоутер Александр Красюк рассказал, сколько предположительно бой Усик – Джошуа продал платных трансляций.