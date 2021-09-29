«Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа». Де Ла Хойя словесно мстит Хирну за то, что тот увел у него Альвареса

Оскар де ла Хойя / Фото: NBC News

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя обвинил глава Matchroom Boxing Эдди Хирна в разрушении карьеры Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



Да, Томас Хирнс, оставайся в Великобритании и продвигай свои бои. Ты не ведаешь, что делаешь в США. DAZN правильно поступает, оставаясь с Golden Boy. Этому парню, черт побери, следует заниматься промоутерской деятельностью в Великобритании. Держись подальше от США. Он не знает, как продвигать бои, и показал это. Усик завоевал титул чемпиона мира, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа».