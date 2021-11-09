«Его дочь была мертва – но Тайсон все равно вышел на войну». Фьюри прошел через ад перед боем с Уайлдером

Невероятная сила воли «Цыганского короля»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Отец Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing рассказал о том ужасе, через который прошел «Цыганский король» во время подготовки к третьему бою с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO):



После таких проблем никто бы не задумался о том, чтобы выйти в ринг. Через три недели после того, как его дочь умерла. Три минуты клинической смерти – это был конец. Это разбивало сердце. Я нашел его во время пробежки – его легкие горели, он сказал, что это его убивает. И несмотря на это, через три недели он дрался. Его сила духа просто невероятна. Он сам не верил до конца, что способен на это. После COVID-19, после смерти его дочери на несколько минут. Божественное вмешательство. Вот, как он считает. Ни один человек на планете не способен справиться с этим в одиночку.

С физическим здоровье Тайсона все было тоже очень плохо.