Фьюри вышел на третий бой с Уайлдером с ужасающими травмами. После поединка Тайсону потребовалась шестичасовая операция

Из-за проблем со здоровьем «Цыганский король» не мог использовать весь свой арсенал

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью Youtube каналу BT Sport Boxing сообщил, что его сын в чудовищном состоянии вышел на третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO):

Тайсон травмированным выходил на третий бой с Уайлдером. Фьюри вышел в ринг на обезболивающих уколах. Оба его локтя онемели. С того времени ему провели шестичасовую операцию. Ему весь день в больнице пересобирали локти – у него были осколки костей, которые нужно было удалить. Обычное дело в спорте, тем более в боксе. Так что он с начала столкнулся с ограничениями. Поэтому боксерская сторона поединка была выброшена в окно. Я знал, что так и будет, смотря на него. Я взглянул в его глаза и увидел, что все, что его интересует – уничтожить Деонтея. И он сделал это. Дал хлеба и зрелищ публике. Не удивлюсь, если не будет более увлекательного поединка в супертяжелом весе, чем этот. Но он не использовал ничего, что тренировал в лагере.

Также Джон заявил, что Тайсон в один вечер избил бы и Александра Усика (19-0, 13 KO), и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).