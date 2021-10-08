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Экс-чемпион мира: «Джошуа нужно было боксировать с Усиком, как с Владимиром Кличко»
Дмитрий Кудряшов проанализировал ошибки британца
8 октября 13:53
Дмитрий Кудряшов / Фото - fightnews.infoБывший чемпион мира по версии WBC Silver, боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов (24-5, 23 KO) рассказал об ошибках британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в поединке против новоиспеченного обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).
«Мне кажется, британец зря подсушился. Его мощь была ключом к победе. Как он дрался с Кличко, когда начал выбрасывать апперкоты и боковые, то же самое нужно было делать с Усиком. Пытаться перебоксировать Усика, который перебоксировал всех в своей карьере, это самоубийство. Совершенно неправильная тактика. Легкость, которую Джошуа показал во втором бою с Руисом, с Александром работать не будет. Здесь нужна мощь и грубая сила, что показал Чисора. Он просто шел вперед, бил и у Усика начались проблемы».
В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
Накануне британский промоутер Эдди Хирн сообщил, когда состоятся переговоры относительно проведения реванша между своим подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
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