Арум попросил Хирна отказаться от реванша между Усиком и Джошуа
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), обратился к своему коллеге Эдди Хирну с просьбой, чтобы тот отказался от матча-реванша между его подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Арума цитирует портал mirror.co.uk.
«Если Тайсон выиграет у Уайлдера, то, возможно, все поступят разумно и дадут возможность устроить бой за звание бесспорного чемпиона между Фьюри и Усиком, с тем условием, что Джошуа встретится с победителем. Каждый получит свой кусок, разве это плохо? Я считаю это разумным.
Я обратился с этим вопросом к Эдди Хирну и он заинтересовался, но не смог дать одобрительный ответ. Мы же знаем, что все зависит от Джошуа. У Энтони есть право на матч-реванш с Усиком, но нужно быть реалистом, его шансы в этом бою не велики. Ему нужен еще один бой, новый тренер. К тому же, если Усик победит Фьюри, то у него будет возможность встретиться с ним. А если победит Тайсон, то сможет принять участие в большом событии».
Тайсон Фьюри отреагировал на желание Боба Арума устроить бой с Александром Усиком.