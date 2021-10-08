Арум попросил Хирна отказаться от реванша между Усиком и Джошуа

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), обратился к своему коллеге Эдди Хирну с просьбой, чтобы тот отказался от матча-реванша между его подопечным Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Арума цитирует портал mirror.co.uk.

Я обратился с этим вопросом к Эдди Хирну и он заинтересовался, но не смог дать одобрительный ответ. Мы же знаем, что все зависит от Джошуа. У Энтони есть право на матч-реванш с Усиком, но нужно быть реалистом, его шансы в этом бою не велики. Ему нужен еще один бой, новый тренер. К тому же, если Усик победит Фьюри, то у него будет возможность встретиться с ним. А если победит Тайсон, то сможет принять участие в большом событии».