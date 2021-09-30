Экс-чемпион мира: «Джошуа тратит свой талант зря»

Ише Смит посоветовал AJ сходить к психологу

Ише Смит / фото - BR

Бывший чемпион мира в среднем весе Ише Смит (29-11, 12 КО) поделился впечатлениями от выступления Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) в бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО). В своем Twitter Смит обозвал Джошуа трусом и посоветовал обратиться к спортивному психологу.

«Джошуа нужно обратиться к спортивному психологу. В этом виде спорта нужно быть готовым идти до конца. Если уж вышел в ринг, то лучше пусть тебя оттуда вынесут вперед ногами, чем просто сдашься. Но у Джошуа этого нет, он трус. Он еле носит свой мертвый зад по рингу. Я как его фанат устал от того, что он тратит свой талант зря».

Напомним, Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга P4P по версии BoxRec.