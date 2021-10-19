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Экс-чемпион мира назвал соперника для Юбэнка

Карл Фроч видет хорошего оппонента в лице Уильямса

Бокс Профессиональный бокс
08:35
Экс-чемпион мира назвал соперника для Юбэнка
Крис Юбэнк-младший / Фото: boxingscene

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч заявил, что именитому средневесу Крису Юбэнку-младшему (31-2, 23 KO) необходимо сразиться с Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 KO). Слова эксперта приводит портал boxingscene.com.

«Его соперником должен быть каждый, у кого есть чемпионский титул, либо тот, против кого его хотели бы увидеть фанаты.

Есть парень, продолжающий напоминать о себе – это Лиам Уильямс. Мне кажется, что все были бы не против увидеть этот бой. Сондерс заявил, что хочет за реванш 5 млн фунтов, поэтому Лиам – это вариант».

Напомним, ранее Юбэнк заявил, что его ждет поединок с именитым противником.

Карен Агабекян
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Лиам Уильямс Крис Юбэнк-младший Карл Фроч

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