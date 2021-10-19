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Экс-чемпион мира назвал соперника для Юбэнка
Карл Фроч видет хорошего оппонента в лице Уильямса
08:35
Крис Юбэнк-младший / Фото: boxingscene
Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч заявил, что именитому средневесу Крису Юбэнку-младшему
(31-2, 23 KO) необходимо сразиться с Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 KO). Слова эксперта приводит портал boxingscene.com.
«Его соперником должен быть каждый, у кого есть чемпионский титул, либо тот, против кого его хотели бы увидеть фанаты.
Есть парень, продолжающий напоминать о себе – это Лиам Уильямс. Мне кажется, что все были бы не против увидеть этот бой. Сондерс заявил, что хочет за реванш 5 млн фунтов, поэтому Лиам – это вариант».
Напомним, ранее Юбэнк заявил, что его ждет поединок с именитым противником.
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