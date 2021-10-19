Экс-чемпион мира назвал соперника для Юбэнка

Крис Юбэнк-младший / Фото: boxingscene

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч заявил, что именитому средневесу Крису Юбэнку-младшему (31-2, 23 KO) необходимо сразиться с Лиамом Уильямсом (23-3-1, 18 KO). Слова эксперта приводит портал boxingscene.com.



Есть парень, продолжающий напоминать о себе – это Лиам Уильямс. Мне кажется, что все были бы не против увидеть этот бой. Сондерс заявил, что хочет за реванш 5 млн фунтов, поэтому Лиам – это вариант».