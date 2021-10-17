Бой Юбэнка-младшего сорвался за несколько часов до запланированного начала
Юбэнк-младший: «В декабре у меня состоится большой бой, с соперником с громким именем»
Крис также назвал двух потенциальных оппонентов
17 октября 19:59
Крис Юбэнк-младший / Фото: boxingscene.com
Топовый британский средневес Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) после боя с Ваником Авдияном (28-2, 11 КО) рассказал о своих планах. Слова британца приводит портал BoxingScene.
«В декабре у меня состоится большой бой, с соперником с громким именем, фанатам понравится. Вариантов много, но я просто знаю, что начиная с декабря будут только крупные бои или титульники. Любой, у кого есть чемпионский титул, любой, кого фанаты хотят видеть в бою со мной.
Имя Лиама Уильямса постоянно всплывает. Или крыса Сондерс, которая бегает и говорит, что будет драться со мной за 5 млн фунтов стерлингов».
Напомним, ранее Юбэнк победил Авдияна после того, как тот отказался продолжать бой из-за травмы.
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