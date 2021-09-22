Экс-чемпион мира о бое Джошуа – Усик: «Бой пройдет в Англии, а там судьи могут натянуть, отдать победу Энтони»

Роман Кармазин не верит в досрочную победу украинца





Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира Роман Кармазин заявил, что в предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО) у украинца будут шансы лишь на победу решением судей.



«Если бой пройдет всю дистанцию, то Усик может победить, но Джошуа может ударить. Джошуа больше, мощнее, и он настоящий, природный супертяж. Бой пройдет в Англии, а там судьи могут натянуть, отдать победу Джошуа. Поэтому этот поединок очень сложный для прогноза. В техническом и тактическом плане я не сомневаюсь в Саше, но тот может ударить, и это может произойти в поздних раундах. Если Усик победит, то только судейским решением. К сожалению, он не такой мощный, как Джошуа».

Напомним, Джошуа проведет поединок против Усика 25 сентября в Лондоне. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.