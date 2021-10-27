Бывший тренер Усика: «Джошуа должен составить план на реванш, иначе он будет в большой беде»
Экс-чемпион мира советует Джошуа публично не освещать выбор тренера
Стиверн отметил, что все хотят работать с Энтони из-за денег
09:39
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн заявил в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) не стоило публично афишировать поиски нового тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Отметим, ранее Джошуа уже посетил залы Эдди Рейносо, Верджила Хантера, Ронни Шилдса и Роберта Гарсии.
«Сейчас мне хотелось бы посоветовать Джошуа хранить тишину, не спешить и сделать все необходимое за закрытой дверью. Если он ищет нового тренера, то все поднимут свои руки, поскольку они в первую очередь они видят доллары.
С такими вещами нужно быть осторожными. Необходимо делать свой ход и принимать решения за закрытой дверью. Я бы публично не распространялся о том, что ищу тренера».
Напомним, ранее Эвандер Холифилд назвал лучшего тренера для Джошуа.