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Экс-чемпион мира советует Джошуа публично не освещать выбор тренера

Стиверн отметил, что все хотят работать с Энтони из-за денег

Бокс Профессиональный бокс
09:39
Экс-чемпион мира советует Джошуа публично не освещать выбор тренера
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе канадец Бермейн Стиверн заявил в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) не стоило публично афишировать поиски нового тренера перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Отметим, ранее Джошуа уже посетил залы Эдди Рейносо, Верджила Хантера, Ронни Шилдса и Роберта Гарсии.

«Сейчас мне хотелось бы посоветовать Джошуа хранить тишину, не спешить и сделать все необходимое за закрытой дверью. Если он ищет нового тренера, то все поднимут свои руки, поскольку они в первую очередь они видят доллары.

С такими вещами нужно быть осторожными. Необходимо делать свой ход и принимать решения за закрытой дверью. Я бы публично не распространялся о том, что ищу тренера».

Напомним, ранее Эвандер Холифилд назвал лучшего тренера для Джошуа.

Карен Агабекян
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Энтони Джошуа Бермейн Стиверн

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