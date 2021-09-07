Транслятор боя Усика и Джошуа опубликовал интригующий проморолик
Экс-чемпион мира: «Я бы хотел, чтобы Усик в бою с Джошуа доказал, что невозможное возможно»
Дрозд считает украинца одним из самых талантливых боксеров
12:47
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд заявил, что ждет сенсации в поединке чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика
(18-0, 13 КО).
«Я жду сенсации. Я, конечно же, болею за Сашу, и он мне импонирует. Считаю его одним из самых талантливых боксеров в супертяжелом весе и боксе в целом. Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается подняться из крузеров в супертяжелый. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища».
Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября.
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