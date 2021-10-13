Экс-чемпион: «Тайсон Фьюри ответил все вопросы к нему как к бойцу»

Джонни Нельсон / фото - The Sun

Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне комментатор Джонни Нельсон подвел итоги трилогии своего соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) с Дентеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). В интервью YouTube каналу iFL TV Нельсон заявил, что эта победа ответила на все вопросы фанатов к «Цыганскому королю».

Он в очередной раз продемонстрировал свои навыки, изобретательность и понимание ментальных аспектов игры. И он доказал свою правоту, когда вышел на бой с весом в 125 кг и пошел вперед, чтобы истощить Уайлдера и избить его. И он был готов принять удар от парня, которого считают одним из лучших панчеров в мире».