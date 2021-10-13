Малиновский: «Фьюри – самый сложный соперник для любого, в том числе для Усика»
Экс-чемпион: «Тайсон Фьюри ответил все вопросы к нему как к бойцу»
Британец Джонни Нельсон подвел итоги трилогии соотечественника с Деонтеем Уайлдером
07:35
Джонни Нельсон / фото - The Sun
Британский экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне комментатор Джонни Нельсон подвел итоги трилогии своего соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) с Дентеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). В интервью YouTube каналу iFL TV Нельсон заявил, что эта победа ответила на все вопросы фанатов к «Цыганскому королю».
«Прежде всего, хочу сказать, что Тайсон Фьюри ответил на все вопросы, которые возникали к нему как к бойцу. Долгое время не прекращались споры о том, кто же все-таки лучший супертяжеловес на планете, и он наконец-то закрыл их.
Он в очередной раз продемонстрировал свои навыки, изобретательность и понимание ментальных аспектов игры. И он доказал свою правоту, когда вышел на бой с весом в 125 кг и пошел вперед, чтобы истощить Уайлдера и избить его. И он был готов принять удар от парня, которого считают одним из лучших панчеров в мире».
Напомним, победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.