Победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт. Хирн это подтвердил

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, каким образом состоится поединок за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) проведет поединок против «обладателя» временного титула соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) (если он выиграет свой бой у Отто Валлина).

Обладатель поясов WBO/WBA/IBF украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше встретится с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). Победители этих противостояний и сойдутся в мегафайте за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Eddie Hearn: "As fans, we should be calling for Tyson Fury vs Dillian Whyte. Imagine the build-up, imagine the fight. It does well over a million PPV buys, sells out a stadium. That is the fight. The winner fights the winner of Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II." [@IFLTV] pic.twitter.com/8AZgsFQlZg