Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Экс-соперник Ломаченко узнал дату своего следующего боя и имя оппонента
Двукратный олимпийский чемпион вернется на ринг на ивенте в Дубае
07:58
Гильермо Ригондо / Фото - boxingsceneЭкс-чемпион мира в двух дивизионах, двукратный олимпийский чемпион кубинец Гильермо Ригондо (20-2-0, 13 KO) свой следующий поединок проведет 26 февраля в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает BoxingScene.
Соперником 41-летнего Гильермо станет на 17 лет его младший филиппинец Винсент Астролабио (16-3-0, 12 KO).
Ригондо в своем последнем бою, который состоялся в августе 2021 года, уступил раздельным решением еще одному филиппинцу и обладателю титула WBO в легчайшем дивизионе Джонриэлю Касимеро (31-4-0, 21 KO), вызвав в свой адрес критику за крайне пассивный бокс.
Напомним, 2017 году Ригондо досрочно проиграл украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО). Тогда кубинец просто отказался продолжать бой после шестого раунда.