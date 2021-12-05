Экс-тренер Гвоздика назвал абсурдными подсказки отца Лопеса в поединке с Камбососом

Атлас уверен, что Теофимо-старший противоречил сам себе

Лопесы на этот раз сильно прогадали

Американский специалист Тедди Атлас в эфире своего подкаста раскритиковал Теофимо Лопеса-старшего за подсказки сыну в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).



«Знаете, есть такое ощущение, что план Лопеса заключался в том, чтобы выйти на ринг и нокаутировать стоящего напротив парня, а затем отправиться домой. Его отец в углу соврал. Нет, он не поскользнулся на банановой кожуре и не упал лицом на этот правый боковой. Изначально отец советовал ему сбавить обороты, расслабиться, а затем закричал: «Вынеси этого парня!» Вам не кажется, что это противоречиво? Это абсурдно».

Напомним, ранее врач, осматривавший Лопеса, заявил, что Теофимо мог умереть в поединке с Камбососом.