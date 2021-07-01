Экс-тренер Кличко: «Фьюри надломил Володю психологически, я чуть не плакал»
Сергей Городничев, который ранее работал в тренерском штабе Владимира Кличко, заявил в прямом эфире своего Youtube канала, что лидер супертяжелого веса проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) из-за психологического превосходства «Цыганского короля»:
Возможно, Владимир проиграл психологически. Он очень мало работал в ринге. Это было видно, все это видели. Когда я сидел в ряду, я чуть не плакал. Что с Владимиром случилось? Ну, проиграл. Психологически был не готов. Конечно, физически он был готов. Такая ситуация, это бывает.
Но он же принял этот бой. Владимир не побежал кричать: «Ребята, я у него выиграл, меня засудили. Я сейчас сяду и посчитаю раунды». Он проиграл не из-за профессиональной слабости, а из-за психологической. Это был психологический проигрыш, но такое бывает.
Это бокс – кто-то сильнее, кто-то слабее. Фьюри выбрал такую тактику: Бэтмен и погнал там все. Он просто чуть-чуть надломил Володю психологически и получилось, что этот бой был проигрышным.
Промоутер Тайсона Боб Арум рассказал, в какие даты и где пройдет бой за звание абсолютного чемпиона в случае победы Фьюри над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) над Александром Усиком (18-0, 13 KO).