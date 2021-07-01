Экс-тренер Кличко: «Фьюри надломил Володю психологически, я чуть не плакал»

Владимир Кличко против Фьюри / Фото: Sky Sports

Сергей Городничев, который ранее работал в тренерском штабе Владимира Кличко, заявил в прямом эфире своего Youtube канала, что лидер супертяжелого веса проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) из-за психологического превосходства «Цыганского короля»:



Но он же принял этот бой. Владимир не побежал кричать: «Ребята, я у него выиграл, меня засудили. Я сейчас сяду и посчитаю раунды». Он проиграл не из-за профессиональной слабости, а из-за психологической. Это был психологический проигрыш, но такое бывает.

Это бокс – кто-то сильнее, кто-то слабее. Фьюри выбрал такую тактику: Бэтмен и погнал там все. Он просто чуть-чуть надломил Володю психологически и получилось, что этот бой был проигрышным.