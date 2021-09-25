Экс-тренер Руиса похвалил Джошуа: «Никто не хочет драться с Усиком. Все его боятся, кроме Энтони»
Мэнни Роблес, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса (34-2, 22 КО), в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans похвалил обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за согласие подраться с Александром Усиком (18-0, 13 КО), с которым AJ разделит ринг сегодня, 25 сентября, в Лондоне.
«Это будет фантастический поединок, невероятный вечер для боксерского мира. Я уверен, что от этого боя выиграют болельщики. Кто бы ни победил, я думаю, что в конечном итоге люди будут уходить со стадиона счастливыми. Они будут довольны выступлением, потому что у нас есть два лучших супертяжеловеса в мира.
Нужно уважать Энтони Джошуа за то, что он согласился на этот бой. Он дерется с боксером, от которого убегают все остальные. Никто не хочет драться с Усиком. Его боятся все, кроме Энтони Джошуа. Надо похвалить его за это, потому что он принял самый большой вызов в лице самого опасного, по моему мнению, супертяжеловеса в данный момент. Я верю, что это будет отличный бой».
На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
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