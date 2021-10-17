Экс-тренер Тайсона и Гвоздика дал прогноз на бой Фьюри и Нганну

Атлас не дает Фрэнсису много шансов, если поединок будет боксерским





Фьюри - Нганну

Американский специалист Тедди Атлас в эфире подкаста Submission Radio высказался о гипотетическом боксерском поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, удар которого считается сильнейшим в истории единоборств.



«Я думаю, что организация этого боя зависит только от денег. Будем честны, если поединок будет проходить не по правилам ММА, то боксирующий с 12 лет парень, у которого за плечами 200 боев на любительском ринге, и который все эти годы пахал в зале, чтобы стать топовым боксером, будет иметь огромное преимущество».

Напомним, ранее Александр Красюк рассказал, когда Алексансандр Усик может подраться в ринге с Нганну..