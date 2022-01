Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери

Виктор Выхрист и Яго Киладзе / Фото - fpal.org

Вот так старт года. Пока жизнедеятельность многих поддерживали лишь оливье и рассол, в Голливуде бушевали страсти.

Там в главном событии вечера бокса определился обязательный претендент на один из поясов Александра Усика. Но внимание большинства украинцев это шоу приковало другим поединком – боем чемпиона Европы и Европейских игр по любителям Виктора «Фауста» Выхриста (9-0, 7 КО).

Украинец уже второй раз боксировал в США. Впервые это было в андеркарде третьей встречи Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. А сейчас кард Луис Ортис – Чарльз Мартин. Поединок Выхриста открывал платную трансляцию на платформе FOX. И по окончании этой встречи многие писали, что 39 долларов уже были уплачены не зря.

Соперником украинца стал опытный Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО), который начинал свою профессиональную карьеру в Донецке на контракте у Union Boxing Promotions. 35-летний грузин уже боксировал против Адама Ковнацки, Майкла Хантера, Джо Джойса, Эфе Аджагба. Правда, уступал каждому из них.

Интересно, Сауль Альварес успел на этот поединок или менеджер Выхриста Андрей Котельник выцепил его на трибунах попозже?

Первый раунд – три нокдауна. Правда, в одном из них побывал украинец. Это было круто, это был огонь. Ине мог сдержать своих эмоций:

