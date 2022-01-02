Это мог быть бой года. Украинский супертяж выдал шоу: пять нокдаунов, соперник ударил рефери

Виктор Выхрист явно запомнился болельщикам бокса

Виктор Выхрист и Яго Киладзе / Фото - fpal.org

Вот так старт года. Пока жизнедеятельность многих поддерживали лишь оливье и рассол, в Голливуде бушевали страсти.

Там в главном событии вечера бокса определился обязательный претендент на один из поясов Александра Усика. Но внимание большинства украинцев это шоу приковало другим поединком – боем чемпиона Европы и Европейских игр по любителям Виктора «Фауста» Выхриста (9-0, 7 КО).

Украинец уже второй раз боксировал в США. Впервые это было в андеркарде третьей встречи Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. А сейчас кард Луис Ортис – Чарльз Мартин. Поединок Выхриста открывал платную трансляцию на платформе FOX. И по окончании этой встречи многие писали, что 39 долларов уже были уплачены не зря.

Соперником украинца стал опытный Яго Киладзе (27-6-1, 19 КО), который начинал свою профессиональную карьеру в Донецке на контракте у Union Boxing Promotions. 35-летний грузин уже боксировал против Адама Ковнацки, Майкла Хантера, Джо Джойса, Эфе Аджагба. Правда, уступал каждому из них.

Интересно, Сауль Альварес успел на этот поединок или менеджер Выхриста Андрей Котельник выцепил его на трибунах попозже?

Первый раунд – три нокдауна. Правда, в одном из них побывал украинец. Это было круто, это был огонь. Ине мог сдержать своих эмоций:

ORDER IT!!! FIGHT NUMBER 1 on @PBConFOX PPV and it’s only gonna get better!! #OrtizMartin pic.twitter.com/oSbgDbZFyJ — ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) January 2, 2022

Второй раунд – еще два падения. Но и Выхрист, и Киладзе поднялись. Однако после падения грузина бой остановили. Рефери спросил готов ли Яго продолжать поединок, попросил сделать шаг вперед – Киладзе чуть пошатываясь это сделал, и рефери остановил поединок.

Это настолько разозлило грузина, что он толкнул рефери, да так, что многие могут назвать это ударом.

«Что, бл*, с тобой не так, парень? Бой окончен, иди отсюда». – рефери явно не понравились действия боксера.

Трибуны начали свистеть. Они, явно, были разочарованы таким решением рефери. Многие эксперты принялись критиковать третьего в рингеЭтот бой действительно мог бы претендовать на статус лучшего в году, если бы закончился более логично.

Крис Манникс: «Плохая остановка. Рефери только что испортил невероятно увлекательный бой».

Дэн Рафаель: «Это была плохая остановка боя. Киладзе говорил, что хочет продолжить бой. Он не должен был распускать свои руки на рефери. Это было не хорошо. Рефери принял решение слишком быстро. Мог ли он остановить бой? Думаю, что да. Но не настолько же быстро».

Джон Баффон: «Фауст – Киладзе 2. Верните их».

В итоге, Киладзе даже не дождался официального объявления результатов поединка – злой покинул пределы канатов. Рефери поднял руку Выхристу. Украинец одержал свою девятую победу на профессиональном ринге.

The crowd wasn't happy after Faust-Kiladze. Thanks ref pic.twitter.com/8DXk7QgqCt — MIGHTYMax (@MIGHTYMaxBOXING) January 2, 2022

«Я чувствовал себя очень уверенно в бою. Это была большая победа для моей карьеры. Впереди у нас много работы, но я горжусь победой сегодня. Остановка была, несомненно, неожиданной. Но, с учетом того, как продвигались дела, она была неминуемой».

По этому поединку есть важные итоги. Наверняка, Фауст должен был запомниться фанатам бокса, уж слишком ярким вышел бой. Виктор продемонстрировал, что у него есть характер, есть удар. Вот только дважды оказаться на настиле – сейчас слишком много вопросов к тому, насколько крепкий у него подбородок.

Посмотрим, даст ли он какие-то ответы на этот вопрос в следующих поединках.

Обзор боя Выхрист – Киладзе: